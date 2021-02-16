РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 фев. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вручил Гидрометеорологическому техникуму Балашихи сертификат на приобретение интерактивной панели, говорится в сообщении пресс-службы депутата.

Ефимов встретился со студентами Гидрометеотехникума в микрорайоне Кучино. Он рассказал о своей работе на избирательном округе в 2020 году, ответил на вопросы ребят и передал директору учреждения Ирине Никитиной денежный сертификат на 150 тысяч рублей на приобретение интерактивной панели.

«Одним из приоритетов в работе стал контроль реализации нацпроектов и мероприятий госпрограмм региона. По Балашихе в адресный перечень госпрограмм включены 64 объекта, в том числе: строительство трех школ и трех пристроек, газовой котельной, капремонт трех домов культуры, городских дорог, замена инженерных сетей в микрорайонах Заря и Северный», - сказал Ефимов.

Он добавил, что вместе с депутатами и общественниками Балашихи провели 386 выездных мероприятий, посетили почти все объекты благоустройства, строительства и капремонта учреждений образования, здравоохранения, культуры, спортивных сооружений, подъездов домов.

Пресс-служба депутата Мособлдумы Тараса Ефимова

По его словам, в ушедшем году проведено 16 очных приемов и 51 дистанционный прием, принято более 230 граждан. 142 жителям Балашихи и Реутова оказана материальная помощь.

В ходе мероприятия студенты спросили Ефимова, когда оборудуют скейт-парк в Пестовском парке, будет ли достроен кинотеатр в Железнодорожном и попросили включить Гидрометтехникум в перечень образовательных учреждений, где проходят выборы в городской Молодежный парламент», - говорится в сообщении.

По словам Никитиной, многие их студенты, когда учились в школе, были депутатами Молодежного парламента.

«Это интересный проект и хотелось бы стать полноценными его участниками», - подчеркнула Никитина.

Областной депутат сказал, что отработает все поступившие вопросы, поблагодарил ребят за встречу и интересные вопросы.