РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 фев. Всероссийские соревнования по боксу класса «А» среди мужчин открыли в Люберцах во вторник, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

На открытии во вторник присутствовали помощник министра физической культуры и спорта Московской области Сергей Введенский, председатель спорткомитета Люберец Владимир Сурков, председатель общественного движения «Гражданский комитет» Артур Шлыков, депутаты совета депутатов Люберец.

«От лица главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого и от себя лично хочу поздравить с открытием нашего традиционного турнира. На протяжении 31 года мы проводим наш турнир, он является массовым и представительным турниром в Центральном федеральном округе. Сегодня присутствуют 170 участников из 28 регионов России», - сказал Сурков.

По его словам, в девяти весовых категориях будет выполнение мастера спорта России.

«Это сильный и изнурительный турнир, звание мастера спорта участники завоюют у нас в Люберцах. Всем участникам хочу пожелать показать свое лучшее спортивное мастерство», - завершил Сурков.