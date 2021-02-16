РИАМО - 16 фев. Более 1,6 тысячи сотрудников торговли и промышленности Московской области сделали прививку от коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«На сегодняшний день провакцинировано более 1,6 тысячи человек, работающих в системе торговли и промышленности Подмосковья. Всего планируют сделать прививки около 7 тысяч сотрудников», — сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он уточнил, что вместе с органами местного самоуправления проведена масштабная работа по информированию хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность на территории региона.

В Подмосковье продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Поставить прививку от инфекции можно в городских поликлиниках и в мобильных пунктах. Прививки «Спутником V» делают бесплатно и исключительно добровольно.

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16 ФЕВРАЛЯ

- В РФ подтвердили эффективность отечественных вакцин против «британского» штамма Covid. Сыворотки получили от привитых вакцинами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Препарат создан на основе аденовирусного вектора, который доставляет в организм человека генетический код коронавируса, тем самым формируя иммунитет.

- Россия продлила запрет на полеты в Великобританию. Такая мера призвана не допустить распространение коронавируса.

- Повсеместное ношение масок способно остановить распространение коронавируса в очень короткие сроки, заявил Генадий Онищенко. Он отметил, что эффективность данной профилактической меры подтверждает опыт Китая.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- 3 млрд руб выделили на допвыплаты работникам Covid‑стационаров в Москве. Соответствующее постановление подписал столичный градоначальник Сергей Собянин.

- Онищенко считает создание вакцины от Covid важнее полета в космос.



«Кто-то за рубежом написал, что изобретение в России вакцины сродни запуску космического аппарата, помните, Белка и Стрелка летали. Это оскорбление для меня. Запустить 20 килограммов железа на орбиту - это, кончено, достижение. Но создать линейку вакцины, которая защищает миллионы, это не сопоставимые по значению вещи. <...> Но я не говорю про полет Гагарина», - сказал Онищенко.

- За сутки в России зарегистрировали 13 233 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 643 больных. В Москве - 1409.

- Более 200 тыс человек привились от коронавируса в Подмосковье. Сделать прививку от Covid‑19 можно бесплатно в пунктах вакцинации по всей Московской области.