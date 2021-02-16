РИАМО - 16 фев. В деревне Клементьево Можайского городского округа сдается в аренду земельный участок под размещение магазина, населенный пункт находится в 15 километрах от Можайска, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Участок площадью 300 квадратных метров могут арендовать субъекты малого и среднего предпринимательства на девять лет.

«Стартовая величина годовой арендной платы за пользование земельным участком составляет около 29 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Земельный участок не огорожен, доступ к нему свободный. Самовольные постройки, здания и строения отсутствуют.

Участниками аукциона могут стать только субъекты МСП. Заявки на участие принимаются до 19 апреля. Сам аукцион пройдет 22 апреля.

Заявки принимаются на электронной торговой площадке по ссылке: www.rts-tender.ru. Номер процедуры: 42000.