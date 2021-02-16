РИАМО - 16 фев. Врач-эндокринолог высшей квалификационной категории Елена Губкина сообщила, что после резкого отказа от сигарет следует больше заниматься спортом, чтобы не набрать лишний вес, передает Федеральное агентство новостей.

«После отказа от этой вредной привычки стоит обратиться к диетологу и держать ситуацию под контролем», —​ говорится в сообщении.

Врач пояснила, что резкий отказ от табака повышает чувство голода.

Кроме того, кода человек бросает курить, организму не хватает воды. Именно поэтому стоит употреблять ее в нужном количестве, чтобы стабилизировать положение.

Также для тех, кто бросал курить, рекомендуется дыхательная гимнастика. Она помогает восстановить легкие, но это долгий процесс.