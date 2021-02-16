РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 фев. В подмосковных Люберцах изменился график работы пунктов вакцинации от коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Изменения произошли в графике работы пунктов вакцинации от Covid-19 в Люберцах. Так, в ТЦ «Орбита» по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №336, и в ТЦ «Светофор» в доме №7 на улице Побратимов будет работать по вторникам, четвергам, субботам с 12:00 до 19:00», - говорится в сообщении.

Пункт в центральном офисе МФЦ в доме №3 на Звуковой улице будет работать по средам, пятницам, субботам с 12:00 до 19:00. В ТЦ «Торговые ряды» в доме №7Б на Инициативной улице прививочный пункт будет работать по понедельникам, средам, пятницам, воскресеньям с 12:00 до 19:00. По четвергам с 10:00 до 12:00 привиться могут пожилые люди в клубе «Активное долголетие» по адресу: Люберцы, улица Куракинская, дом №5.

В медицинском центре «Марусино» по адресу: деревня Марусино, улица Заречная, дом №10, корпус 1, можно сделать прививку от коронавируса по средам и субботам с 12:00 до 18:00, в ТК «Текстиль профи» (в доме №47 на улице Ленина в Октябрьском) прививают по субботам с 12:00 до 19:00.

Также можно привиться в административном здании территориального управления «Малаховка – Красково» по адресу: Малаховка, улица Комсомольская, дом 1А, на первом этаже в кабинете 318 по вторникам и средам с 16:00 до 21:00, по субботам - с 11:00 до 15:00. В ЖК «Люберцы» по адресу: микрорайон Зенино, улица Камова, дом №12, привиться можно по субботам с 12:00 до 19:00.