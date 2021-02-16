РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 фев. В городском округе Мытищи в 2020 году поставили на учет в подразделении по делам несовершеннолетних 60 подростков за употребление алкоголя, сообщила старший инспектор по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Мытищинское» майор полиции Ирина Юдина.

Во вторник в округе состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

«На учет в подразделении по делам несовершеннолетних в 2020 за правонарушение в сфере антиалкогольного законодательства было поставлено 79 несовершеннолетних, это больше, чем в периоде 2019 года. И 87 родителей злоупотребляющих спиртными напитками. На конец 2020 года на учете в подразделении состояло 60 несовершеннолетних за употребление алкоголя. Два подростка за употребление одурманивающих веществ», - сказала Юдина.

Она добавила, что по итогам января к ответственности за реализацию алкогольной продукции несовершеннолетними привлечено 18 сотрудников торговых предприятий города.

«К административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков привлечено 16 взрослых лиц. Сейчас на учете в подразделении состоит четыре группы несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, с которыми проводится профилактическая работа», - отметила Юдина.