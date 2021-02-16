РИАМО - 16 фев. По итогам 2020 года диспансеризацию провели в 100 хозяйствах Подмосковья, занятых содержанием и разведением крупного рогатого скота, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Комплексная диспансеризация — система плановых профилактических и лечебных мероприятий, направленных на создание здоровых высокопродуктивных стад животных, уменьшение и ликвидацию внутренних незаразных, акушерско-гинекологических, хирургических и других болезней», — сказал исполняющий обязанности главы регионального Минсельхозпрода Сергей Воскресенский.

За прошлый год обследовано более 672 тысяч голов крупного рогатого скота. Результаты диспансеризации позволяют активно влиять на технологию животноводства, а также на создание биологически полноценной кормовой базы, отвечающей уровню стабильно высокой продуктивности животных.

«Диспансеризация также позволяет осуществлять контроль за состоянием обмена веществ у животных в целом по стаду, своевременно выявлять субклинические формы болезней», — добавил Воскресенский.