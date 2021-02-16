РИАМО - 16 фев. Водителям рекомендуется отказаться от поездок на личном транспорте из-за крайне сложной дорожной ситуации в столице, число мелких аварий в мегаполисе увеличилось, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Движение в городе осложнилось до 10 баллов. Просим отложить поездки на личных автомобилях на более позднее время – после 21 часа», – говорится в сообщении.

Крупные заторы отмечаются на ряде участков МКАД, Садовом и Третьем транспортном кольцах. Также серьезные трудности в движении отмечены в центре города.

Городской транспорт мегаполиса работает в штатном режиме. В настоящее время в городе продолжается снег, местами гололедица.