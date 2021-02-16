РИАМО - 16 фев. Автомобиль такси сбил пешехода на пятой Кожуховской улице на пешеходном переходе, сообщается в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Пострадавшего госпитализировали в столичное медучреждение.

«Тормозите заранее, особенно перед пешеходными переходами, на дороге скользко», — говорится в сообщении.

Пробки в Москве вечером во вторник составляют 10 баллов.

До 21:00 в столичном регионе действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильных морозов.

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