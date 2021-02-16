РИАМО - 16 фев. Автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе в столичном районе Выхино-Жулебино, он не пострадал, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Наезд произошел на улице Генерала Кузнецова в районе дома 12.

«В результате инцидента пострадавших нет», – говорится в сообщении.

В настоящее время детали происшествия уточняются. Правая полоса в сторону Новорязанского шоссе была перекрыта.