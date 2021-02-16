РИАМО - 16 фев. В предпраздничные и праздничные дни февраля и марта поезда всех направлений в Московском транспортном узле будут следовать по измененному графику, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

«ЦППК и МЖД внесли корректировки в расписание электричек для удобства пассажиров, планирующих поездки в перенесенный рабочий день, а также желающих воспользоваться поездами в выходные и праздничные дни», - говорится в сообщении.

Электрички 19 и 20 февраля будут курсировать по расписанию пятницы, 21, 22 февраля и 6 марта – по расписанию субботы.

Также 23 февраля, 7 и 8 марта пригородные поезда будут ходить по расписанию воскресенья, а 24 февраля и 9 марта – по расписанию понедельника.

Кроме того, в выходные дни, 22 и 23 февраля, прогнозируются массовые поездки на электричках. Для удобства пассажиров на участке МЦД-2 Курская-Дмитровская поезда будут курсировать в штатном режиме без дневного окна.

Данная информация будет учтена на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Приложение доступно в AppStore и Google Play.

В общественном транспорте пассажиры должны надевать маску и печатки. Приобрести их можно в билетных кассах на станциях ЦППК и у кассиров-контролеров во время поездки.