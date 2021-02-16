РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 фев. В городском округе Мытищи завели уголовное дело на подростка за хранение наркотиков, сообщила начальник управления по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации горокруга Светлана Фильченкова.

Во вторник в муниципалитете состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

«Факты реализации наркотических средств подростками до возбуждения уголовных дел с крупным сбытом были зафиксированы на территории округа впервые в прошлом году. У нас возбуждено пять уголовных дел. Только один наш ребенок мытищинский, он был задержан за хранение наркотического средства», - сказала Фильченкова.

Она добавила, что четыре иногородних подростка из Пушкина и Красноармейска были задержаны за крупный сбыт наркотических средств, находясь на территории округа. Также наблюдается рост взрослых лиц - родителей-наркопотребителей.

«У нас пошло выявление несовершеннолетних, употребляющих не только никотиносодержащие смеси, но и мефедрон. Зафиксирован факт отравления ребенка наркотическими средствами на прошлой неделе, доставление его в больницу, в реанимацию. Очень много несовершеннолетних, которые пробуют амфетамин, мефедрон», - добавила Фильченкова.