РИАМО - 16 фев. В Московской области перед судом предстанут четверо сотрудников предприятия «Мосинформстрой», которых в мошенничестве при исполнении госконтракта на разработку и изготовление комплексного контрольно-измерительного стенда телескопа, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по региону.

В зависимости от степени участия каждого они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, и в уклонении от уплаты налогов.

«Объем уголовного дела составил 92 тома. В ближайшее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет передано в суд для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении.

Следствие установило, что при исполнении госконтракта, который был заключен между ФКА «Роскосмос» и ФГУП «Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина», на создание космической астрофизической обсерватории, НПО имени С.А. Лавочкина привлекло в качестве соисполнителя ЗАО «СМП «Мосинформстрой».

С предприятием заключили договор по разработке и изготовлению составной части обсерватории - комплексного контрольно-измерительного стенда телескопа. Компания заявила завышенные расходы на изготовление данного изделия, которые соучастниками из числа должностных лиц «НПО имени С.А. Лавочкина» были приняты в полном объеме. В результате «Роскосмосу» причинили ущерб на 92 миллиона рублей.

Двое обвиняемых, которые руководили ЗАО, используя реквизиты «липовых» компаний, отразили в регистрах бухучета за 2012-2014 годы и в налоговых декларациях заведомо ложные сведения по налогу на добавленную стоимость. Это привело к неуплате налогов на общую сумму свыше 21 миллиона рублей.

Еще один из обвиняемых скрыл свыше 12 миллионов рублей, по которым он должен был выплатить налоги. В ходе расследования данного дела было изучено более 400 чертежей и иной техдокументации, проведены свыше 60 допросов и более 10 очных ставок.