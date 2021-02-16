РИАМО - 16 фев. Столица является единственным регионом России, который покрывает все расходы на лечение детей с онкологией, на лечение детей с раком дополнительно выделили свыше 460 миллионов рублей, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Средства направят Морозовской больнице, а также Научно-практическому центру имени Войно-Ясенецкого.

«В Центре детской гематологии и онкологии на базе Морозовской больницы и в онкологическом отделении Научно-практического центра имени Войно-Ясенецкого внедрены новейшие технологии обследования и лечения детей, больных солидными злокачественными опухолями. Некоторые инновационные методы онкохирургии были применены в детской онкологической практике впервые в стране и в мире», – сказала Ракова.

Она добавила, что в Москве второй год подряд выделяются гранты на закупку таргетных препаратов для детей и на подбор доноров из международных регистров для трансплантации костного мозга.

Ракова отметила, что деньги, которые выделили, направят на проведение научных исследований с целью внедрения инновационных методов диагностики и лечения детской онкологии, гематологии и трансплантации костного мозга.

В настоящее время инновации, появляющиеся в детской онкологии и гематологии, не входят в программу ОМС и ВМП. По этой причине проведение этих исследований и лечение проходило за счет благотворительных фондов.

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