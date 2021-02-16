РИАМО - 16 фев. Эксперты Роскачества проверили онлайн-кинотеатры по функционалу, удобству, а также производительности и составили рейтинг лучших, сообщает Nation News.

Лидерами рейтинга по совокупности всех критериев стали ivi, «Кинопоиск» и MEGOGO.

«Было исследовано 40 приложений: 20 для iOS и 20 для Android, проверка осуществлялась по 168 критериям», - говорится в сообщении.

При проведении исследования эксперты искали фильмы различных жанров, скачивали их, а также провели анализ подборок онлайн-кинотеатров по тематикам. Еще специалисты проверили качество, звук, субтитры и другие параметры, а затем поставили оценки кинофильмам.

Кроме того, эксперты протестировали безопасность онлайн-кинотеатров с применением специального программного обеспечения.