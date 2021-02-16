РИАМО - 16 фев. Коллекцию библиотеки Московского зоопарка, который начинает вместе со столичными библиотеками совместный проект по вовлечению детей в чтение книг про животных, пополнит редкая книга ученого Георгия Скребицкого, говорится в сообщении пресс-службы зоосада.

26 февраля в 14:30 пройдет первое мероприятие «Узнай зоопарк ближе». Сборник рассказов, который и представляет собой ту самую редкую книгу, адресован детям младшего школьного возраста.

«Сотрудники отдела творческих путешествий и открытий по сказкам Братьев Гримм библиотеки №12 имени И. А. Бунина передадут Московскому зоопарку уникальную детскую книгу, посвященную птицам семейства врановые – «Грач. Галка. Сорока» Георгия Скребицкого ко дню рождения зоопарка», – говорится в сообщении.

Книга представляет собой единственное издание, выпущенное зоопарком. Книгу подарил один из читателей, а обнаружить ее удалось во время разбора архива. Она датируется 1948 годом.

Скребицкий – ученый, зоолог, зоопсихолог, сценарист и один лучших российских писателей-натуралистов, рассказывающих детям о красоте живой природы и уникальности ее созданий доступным языком. Иллюстрации, размещенные в книге принадлежат художнику-анималисту, книжному графику Дмитрию Горлову, особое место в творчестве которого занимал Московский зоопарк.