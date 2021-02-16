РИАМО - 16 фев. Сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в Останкинской телевизионной башне в Москве не подтвердилось, сообщает «Интерфакс».

Ранее СМИ сообщили о минировании Останкинской телебашни. Персонал из здания эвакуировали.

«Специалисты обследовали территорию на улице Академика Королева, ничего опасного найдено не было», — сказал источник агентства.

В пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) также сообщили, что башня закрыта для посетителей с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. ​