РИАМО - 16 фев. Следователи инициировали проведение доследственной проверки после того, как в Сети появилась информация о том, что волонтер завладел двумя квартирами жительницы Москвы, сообщила РИАМО во вторник старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

«В одном из Telegram-каналов сообщается, что неизвестный, представляясь волонтером, вошел в доверие к 87-летней пожилой женщине, проживающей на юго-западе Москвы. Через непродолжительное время мужчина обманным путем завладел двумя квартирами пенсионерки», - сказала Иванова.

Следователи в настоящий момент устанавливают все факты произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.