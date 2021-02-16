РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 фев. Квест-игра состоится в Наташинском парке Люберец 21 февраля, в мероприятии смогут поучаствовать все желающие в возрасте от 8 лет, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В это воскресенье, 21 февраля, в 13:00 в Наташинском парке состоится квест-игра «Форт Наташинский», которую мы приготовили для вас совместно с волонтерами. Мы приглашаем вас к участию и открываем онлайн-регистрацию команд, которая проводится в директе Instagram-аккаунта парков. Количество мест ограничено», - говорится в сообщении.

Среди требований к участникам - 3-4 человека в каждой команде, возраст от 8 лет, готовность работать в команде.