РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 фев. В городском округе Мытищи в 2020 году привлекли к административной ответственности 134 несовершеннолетних, сообщил начальник отдела административной практики управления по делам несовершеннолетних и защите их прав горокруга Роман Углов.

В среду в округе состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. На мероприятии озвучили административные правонарушения, совершенные несовершеннолетними в 2020 году.

«У нас увеличилось количество административных дел, поступивших на несовершеннолетних. В 2019 году было 163, в 2020 поступило 193 протокола об административном правонарушении. Также увеличилось количество лиц, привлеченных к административной ответственности. В 2020 году было привлечено 134 подростка, в 2019 году было 100», - сказал Углов.

Он добавил, что также увеличилось количество родителей, привлеченных к административной ответственности. Эта цифра составила 353 человека. В 2019 году было 324.