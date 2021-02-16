РИАМО - 16 фев. Впервые одним из 88 городов планеты, которые удостоились наивысшей оценки рейтинга CDP по экологической отчетности выбросов парниковых газов, стала Москва, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

«CDP признала Москву одним из передовых городов мира, которые продолжают лидировать в экологической деятельности и мерах по снижению негативного воздействия на климат», – говорится в сообщении.

Благодаря раскрытию информации о выбросах парниковых газов и предоставлению общегородской инвентаризации выбросов парниковых газов, в соответствии с международными стандартами на платформе организации, ее эксперты смогли оценить климатическую политику города.

В настоящее время столице удалось достичь существенных результатов в борьбе с климатическими изменениями. Так, снижение выбросов парниковых газов в прошлом году составило около 25% по сравнению с 1990 годом.

Это произошло с помощью модернизации топливно-энергетического комплекса, экологизации транспортного сектора, реконструкции крупнейших промышленных предприятий Москвы и проведению работ по озеленению мегаполиса.

CDP представляет собой авторитетную международную организацию, формирующую и управляющую системой раскрытия информации о выбросах парниковых газов в городах, регионах, компаниях. Она оценивает их влияние на глобальные климатические изменения.

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