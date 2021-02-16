РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 фев. 18-летнего Сергея Борисова разыскивают в подмосковном Красногорске, местонахождение юноши неизвестно с 12 января, сообщается в группе «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Борисов Сергей Сергеевич, 18 лет, Красногорск, Московская область. С 12 января 2021 года его местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении.

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темно-русые, глаза карие.

Был одет в серые пальто и брюки, черные кеды. С собой у молодого человека был черный рюкзак.

Информацию о месте нахождения Борисова можно сообщить на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт»: 8 (800) 700-54-52 или 112.