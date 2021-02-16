РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 фев. Новые творческие направления для воспитанников появятся в обновленном ДК «Северный» подмосковной Балашихи, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

ДК «Северный» открылся после капремонта в конце 2020 года. В ходе него преобразован фасад здания и все кабинеты, зрительный зал, где изменилось все, начиная от сцены и звука, заканчивая удобными креслами. Теперь в ДК есть большой светодиодный экран, который позволяет зрителям стать не только частью сценических действий, но и проводить киносеансы.

«Сейчас учреждение уже принимает посетителей, которые очень довольны. У ДК появился большой спрос на новые коллективы. Все они, а их было 13, вернулись к занятиям в ДК. Коллективы в прекрасной форме и уже успели дать выступления для жителей микрорайона. Клубам поручено сделать все, чтобы жителям было интересно. Мы увеличим педагогический штат и количество коллективов. У нас был большой запас направлений, чтобы разнообразить жизнь городка», - сказала начальник управления культуры администрации Балашихи Светлана Шарцева.

Она добавила, что увеличение штата ждет и обновленный ДК «Балашиха». Помимо того, что учреждение сейчас активно привлекает новых руководителей коллективов и воспитанников, также они расширяют состав уже существующих творческих команд.

ДК «Балашиха» также открылся после капремонта в конце 2020 года. В центральной части, где расположен зрительный зал, установили новые кресла, сценическое пространство оснастили современным оборудованием, поставили большой экран. В новой части учреждения, где проходят репетиции, обновили кабинеты для занятий.

«Жителям важно помнить и соблюдать все меры безопасности: соблюдать масочный режим, пользоваться санитайзерами. В учреждениях есть пункты, где измеряют температуру. Сейчас нет массового потока зрителей, да, и мероприятия не планируются в большом количестве из-за эпидемиологической обстановки. С 16 февраля разрешено на 75% заполнить зал, раньше только наполовину», - подчеркнула Шарцева.