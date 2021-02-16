РИАМО – 16 фев. Жительница Москвы осталась жива после того, как выпала из окна на 14-м этаже дома на юго-востоке столицы, сообщает ТАСС.

«На улице Братиславской с 14-го этажа выпала девушка. Она получила серьезные травмы, но выжила», - сказал источник агентства.

Сейчас девушка находится в больнице. Подробности происшествия устанавливаются.

Ранее в Москве девушка выпала из окна на 16-м этаже и также осталась жива, так как удар пришелся на заснеженный козырек.