РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 фев. Несовершеннолетние городского округа Мытищи в 2020 году совершили 19 общественно-опасных деяний, сообщил начальник отдела административной практики управления по делам несовершеннолетних и защите их прав горокруга Роман Углов.

Во вторник в городском округе Мытищи состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В рамках мероприятия озвучили общественно-опасные деяния, совершенные подростками в 2020 году.

«По общественно-опасным деяниям мы наблюдаем рост. В 2020 году это 19 случаев, в 2019 году 12 случаев. Также возросло количество подростков, принимающих участие в совершении общественно-опасных деяний, с 14 в 2019 году до 23», - сказал Углов.

Он добавил, что в основном общественно-опасные деяния - это побои, кражи, причинение легкого вреда здоровью. Также наблюдаются совершенные в группе лиц.

«В лицее №2 в течении 2020 года было совершено три общественно-опасных деяния, одно в группе лиц. Два деяния в гимназии №1. Два в школе №6, в школе №7 - одно, №8 - два, №14 - одно, №29 - одно, №26 - два, №28 - два; в Марфинской школе - одно; в колледже РУК - одно», - отметил Углов.

Он добавил, что совершили все эти общественно-опасные деяния местные жители.