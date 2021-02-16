РИАМО - 16 фев. Вечером во вторник в Москве начался снег, по мере выпадения осадков дороги и тротуары в городе очистят и обработают против гололеда, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства столицы.

По прогнозам синоптиков, прирост свежевыпавшего снега составит до 2 сантиметров.

«По мере выпадения осадков городские службы проведут сплошное механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой», - говорится в сообщении.

О старте прохождения колонн снегоуборочной техники сообщат дополнительно.

«Черная» метель, пробки и снежные «пирамиды»: как Москва справляется с сильным снегопадом>>