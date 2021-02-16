РИАМО - 16 фев. Пассажиры активно возвращаются на Московские центральные диаметры после отмены обязательной удаленки, на пяти станциях зафиксирован максимальный прирост пассажиропотока, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Топ-5 станций-лидеров по восстановлению пассажиропотока: Сетунь D1 — 94%, Текстильщики D2 — 93%, Бутово D2 — 92%, Стрешнево D2 — 88%, Сколково D1 — 88%», — говорится в сообщении.

Все поверхности на станциях обрабатываются, а ночью подвижной состав дополнительно дезинфицируется «холодным туманом».

В поездах «Иволга» работают системы обеззараживания воздуха — они убивают до 100% бактерий и вирусов. Во время поездок по-прежнему нужно носить маски и перчатки, а также соблюдать соцдистанцию.

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