РИАМО - 16 фев. Антон Никитенко назначен на пост главы управы московского района Теплый Стан, ранее он был исполняющим обязанности главы управы, соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«Назначить Никитенко <...> на должность главы управы района Теплый Стан города Москвы», — говорится в документе.

Служебный контракт с чиновником заключен на один год, но не должен превышать срок полномочий мэра столицы.

Ранее Никитенко занимал должность исполняющего обязанности главы управы района Теплый Стан.