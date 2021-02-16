РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 фев. Более 2,4 тысячи новых субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистрировали в Подольске в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«По показателю «Вновь созданные предприятия малого и среднего предпринимательства в сфере промышленности и услуг» Подольск входит десятку лучших среди муниципальных образований. Таких предприятий открылось 396, а всего в 2020 году зарегистрировано 2424 новых субъекта малого и среднего предпринимательства (МСП), из них — 1877 индивидуальных предпринимателей», - говорится в сообщении.

По рейтинговому показателю «Прирост МСП на 10 тысяч населения» в 2020 году Подольск занял 15 место среди муниципальных образований (в 2019 году — 19 место из 60).

В отраслевой структуре малых и средних предприятий наибольшую долю занимают торговые организации — 32%, обрабатывающие производства — 13%, строительство — 12%, транспорт и хранение — 7%, операции с недвижимым имуществом, услуги — 16%, сопутствующие дополнительные услуги — 5%, научная и техническая деятельность — 8%.