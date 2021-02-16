РИАМО - 16 фев. Загруженность московских дорог в час пик составила 9 баллов из 10 возможных, больше всего транспортом заполнен центр города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».
Крупные заторы образовались на Садовом кольце и Третьем транспортном кольце.
Помимо этого, серьезные проблемы с движением наблюдаются на юго-востоке, востоке, северо-востоке, западе, юго-западе и севере МКАД.
Также пробки образовались на Профсоюзной улице, Щелковском шоссе, Дмитровском шоссе, проспекте Мира, Северо-Западной хорде, Ленинском проспекте и других.
К 19:00 прогнозируют увеличение загруженности дорог в городе до 10 баллов.
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