РИАМО - 16 фев. Загруженность московских дорог в час пик составила 9 баллов из 10 возможных, больше всего транспортом заполнен центр города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Крупные заторы образовались на Садовом кольце и Третьем транспортном кольце.

Помимо этого, серьезные проблемы с движением наблюдаются на юго-востоке, востоке, северо-востоке, западе, юго-западе и севере МКАД.

Также пробки образовались на Профсоюзной улице, Щелковском шоссе, Дмитровском шоссе, проспекте Мира, Северо-Западной хорде, Ленинском проспекте и других.

К 19:00 прогнозируют увеличение загруженности дорог в городе до 10 баллов.