РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 фев. Мониторинг очистки дворов Балашихи от снега проводят в рамках проекта «Школа грамотного потребителя» партии «Единая Россия», он продлится до 22 февраля, сообщил член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Ефимов вместе с региональным координатором партпроекта «Школа грамотного потребителя» Натальей Абросимовой посетил дворовые территории микрорайона Железнодорожный. В ходе мониторинга проверяются территории, по которым поступали обращения от жителей. Вместе с представителями УК, старшими по домам, депутатами осматриваются не только дворы, но и качество уборки кровель домов, отсутствие сосулек на козырьках.

«Несмотря на обильные снегопады, которые накрыли Московскую область, управляющие компании Балашихи справляются с ситуацией. За три дня им удалось пробить дорожки для жителей из дворов до центральных улиц. К примеру, на улице Лесопарковой, где мы сегодня были, очищены не только тротуары до плитки, но и детская площадка, убран снег с проезжей части двора. На улице Главной ситуация хуже - тротуар вдоль забора детского сада с одной стороны почищен, а с другой - уже завален частично кучей снега», - сказал Ефимов.

Он добавил, что есть вопросы и по внутридворовым проездам, которые очищены не очень хорошо из-за того, что техника не может проехать по сузившимся от снега дворам и рядом с вмерзшими припаркованными автомобилями граждан, много жалоб от горожан поступает на пробки, которые образуются на Носовихинском шоссе с начала снегопада.

«Это региональная трасса, и ее неудовлетворительная уборка должна стать предметом отдельного обсуждения, чтобы подобных многочасовых пробок больше не допускать», - подчеркнул Ефимов.

В ходе объезда он ответил на вопросы жителей домов, рассказал, что еженедельно проводит дистанционные приемы и просил звонить, если есть вопросы.

Очередной дистанционный прием областной депутат проведет 18 февраля с 10:00 до 11:00. Телефон для связи: 8(968)760-00-90. Обращения также можно направлять на электронную почту: taras-efimov@mail.ru.