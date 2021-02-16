РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 16 фев. Для центральных тепловых пунктов города Дзержинский АО «Мособлэнерго» заменило кабельные линии, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.



«Дзержинское производственное отделение Домодедовского филиала АО «Мособлэнерго» сообщает, что заменены две кабельные линии электропередачи для центральных тепловых пунктов ЦТП-1 и ЦТП-4 города Дзержинский», - говорится в сообщении.

Работы были выполнены в рамках программы капитального ремонта, реализуемой компанией для повышения надежности электроснабжения объектов Подмосковья. Общая протяженность замененных линий составила 450 метров.