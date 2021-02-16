РИАМО - 16 фев. Из-за большого трафика и ликвидации последствий снегопада на дорогах Подмосковья наблюдаются заторы, движение транспорта затруднено на юге и юго-востоке региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В настоящее время движение затруднено на Каширском, Зеленом, Новорязанском, Рязанском, Носовихинском, Полтевском, Новомилетском, Зенинском, Егорьевском, Домодедовском, Леоновском, Восточном и Варшавском шоссе.

«Также заторы наблюдаются на Волоколамском, Ленинградском, Пятницком, Лихачевском, Осташковском и Щелковском шоссе», – говорится в сообщении.

Водителям рекомендовали отложить поездки на личном транспорте до 21:00, а также соблюдать ПДД за рулем и оставаться внимательными.

Заторы наблюдаются и на дорогах столицы, они составляют 8 баллов из 10 возможных.

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