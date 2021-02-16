РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 фев. 13 многодетным семьям городского округа Люберцы в порядке очереди начали отправлять уведомления о предоставлении бесплатных земельных участков, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Ранее уведомления о необходимости подачи заявок на услугу «Предоставление земельных участков в собственность бесплатно» отправили 153 многодетным семьям, согласно очередности.

«В настоящее время 14 семей из 153 обеспечены земельными участками, 132 – не подавали заявку на получение услуги, 13 из них отказались от земельных участков. Учитывая количество отказавшихся, с 15 февраля будет отправлено 13 уведомлений многодетным семьям в порядке очереди - со 154 по 166», - говорится в сообщении.

В комитете отметили, что 132 семьям, указанным в реестре с 1 по 153 номера, необходимо оперативно обратиться в администрацию городского округа по телефону: 8(495) 503-41-72.