РИАМО - 16 фев. Народный художник России Владимир Мокроусов скончался во вторник, ему было 84 года, сообщается на сайте Российской академии художеств.

«Отечественная культура понесла тяжелую утрату, 16 февраля 2021 года на 85 году жизни скончался Владимир Петрович Мокроусов (1936-2021), выдающийся скульптор, мастер яркой творческой индивидуальности, возрождавший христианскую культуру России», - говорится в сообщении.

Мокроусов создал свое направление в искусстве пластики, получившее широкое признание в России и за рубежом. Его творческая биография тесно связана с историей Россией. Он один из первых обратился к решению историко-религиозной темы в отечественном искусстве. Вместе с писателем В.А. Солоухиным он стал инициатором возрождения Кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве.

Им созданы монументальные скульптурные композиции для многих храмов России: «Святая великомученица Варвара с житием» (2007, Кемерово), «Святой князь Александр Невский перед сражением» (2010, Республика Мордовия), «Царские мученики» (2013, Нижегородская область, Саров, монастырь «Ключевская обитель»), «Молитва за Отечество» (2016, Москва) и другие.