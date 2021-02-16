РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 фев. В подмосковных Люберцах из-за сообщений о минировании во вторник эвакуировали торговый центр, Российскую таможенную академию, отделения Сбербанка и ряд других зданий, сообщил «РИАМО в Люберцах» представитель пресс-службы администрации округа.

Эвакуация началась около 17:15.

«Эвакуирована из-за сообщений о минировании Таможенная академия; университет по адресу: Комсомольский проспект, дом №6; корпус 5 жилого дома №9 на улице Кирова и все отделения Сбербанка. Эвакуация проводилась по всем объектам», - сказал собеседник агентства.

Также эвакуировали торговый центр «Светофор», так как в нем есть отделение Сбербанка.