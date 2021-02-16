РИАМО - 16 фев. На дорогах столицы транспорт встал в восьмибалльных заторах, к 19 часам прогнозируется 9 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Крупные заторы отмечаются на МКАД, Садовом кольце, Третьем транспортном кольце, а также на вылетных магистралях города в сторону области.

В центре мегаполиса загружены дороги у станций метро «Арбатская», «Боровицкая», «Китай-город», «Лубянка», «Тверская». Также трудности в движении транспорта отмечены на набережных Москвы-реки, Водоотводного канала, реки Яузы.

Улучшение дорожной ситуации в городе прогнозируется к 22 часам, тогда загруженность улиц и магистралей снизится до 4 баллов.