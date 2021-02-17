Как приватизировать или деприватизировать квартиру

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Приватизация бесплатна. Документы можно подать в ближайшем отделении МФЦ, срок рассмотрения заявления в столице – 46 рабочих дней.

По словам Петра Гусятникова, старшего управляющего партнера юридической компании PG Partners, пакет документов для приватизации может различаться в зависимости от региона. В Москве и области список следующий:

- заявление;

- паспорт заявителя, а также паспорта всех, кто прописан в муниципальной квартире (для детей до 14 лет – свидетельство о рождении);

- договор социального найма;

- ордер на жилое помещение (если он потерян, надо получить его копию);

- выписка из домовой книги;

- документы о том, что ранее право на приватизацию использовалось или не использовалось;

- письменные согласия на приватизацию или отказ от нее кого-то из зарегистрированных лиц (нотариально заверенные);

- технический паспорт;

- поэтажный план;

- выписка из финансово-лицевого счета.

Согласие на приватизацию должны дать все, кто прописан в квартире, иначе вы получите отказ, предупредил Гусятников.

Подробнее о процедуре можно прочитать на портале мэрии Москвы.

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