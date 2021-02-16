РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 фев. Детский сад на 235 мест планируют построить в микрорайоне Путилково подмосковного Красногорска к весне 2022 года, уже определен генподрядчик на строительно-монтажные работы, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

«Новый садик в Путилкове на 235 мест появится к весне следующего года. Завершены конкурсные процедуры, и мы подписали муниципальный контракт на строительно-монтажные работы с ООО «Генеральный-подрядчик МФС», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что сейчас подрядчик должен получить разрешение на строительство, после чего приступит к работам.

«Плановый срок выхода на стройплощадку - июнь этого года, но мы делаем все возможное, чтобы ускорить этот процесс», - отметила Хаймурзина.

Адрес будущего садика: деревня Путилково, корпус 25.

«Параллельно работаем над созданием альтернативных мест для наших дошколят на базе действующих образовательных учреждений Путилкова: по поручению губернатора Андрея Воробьева к концу марта в образовательном центре «Вершина» и школе «Мозаика» оборудуем дополнительно 345 мест», - заключила глава муниципалитета.