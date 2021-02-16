РИАМО - 16 фев. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников считает, что вопрос по возвращению памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь можно вынести на референдум, говорится в сообщении пресс-службы столичного парламента.

Ранее блогеры, журналисты и писатели подписали обращение о возвращении памятника основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь. Монумент демонтировали в 1991 году по решению мэра Москвы Гавриила Попова.

«Уверен, что вопрос о возвращении того или иного культурного объекта на историческое место должен происходить с учетом мнения жителей, архитекторов и историков. Если говорить о теме, которая сегодня широко обсуждается экспертами и общественностью, важно не забывать об исторической справедливости», — сказал Шапошников.

Он добавил, что в начале XIX века на Лубянской площади был фонтан работы скульптора Витали. Он был частью первого в Москве Мытищинского водопровода. Открыли фонтан в 1835 году. Он был основным источником питьевой воды для местных жителей. В 1935 году фонтан демонтировали и перенесли в Нескучный сад.

Шапошников напомнил, что идея возвращения памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь не новая. Столичный парламент ранее уже рассматривал это предложение.

«Думаю, что сегодня вопрос о том, какой объект должен стоять на Лубянской площади, необходимо рассматривать в более широком историческом контексте. И было бы правильным вынести его на референдум», — заключил Шапошников.

Ранее зампред Общественной палаты столицы, председатель комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю Алексей Венедиктов отметил, что москвичи должны сами решить, памятник какой исторической личности необходимо установить на Лубянской площади.

Родина‑мать и мальчик на голове: где увидеть малоизвестные памятники в Москве>>