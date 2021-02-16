РИАМО - 16 фев. Днем во вторник произошло возгорание в подвале двухэтажного здания в центре Москвы, пожар уже потушен, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 16:35.
«По прибытии пожарных было установлено, что происходит возгорание электродвигателя на площади 3 квадратных метров в подвальном помещении», - говорится в сообщении.
Возгорание ликвидировано в 17:07. Сведений о пострадавших не поступало.
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