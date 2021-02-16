РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 фев. В подмосковном Красногорске в нынешнем году планируют обеспечить права 4,4 тысячи дольщиков, которые приобрели квартиры в 25 домах, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В планах администрации Красногорска на 2021 год обеспечить права порядка 4,4 тысячи дольщиков 25 объектов, по которым нарушены сроки передачи жилых помещений», – говорится в сообщении.

15 февраля Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства начал выдавать ключи собственникам квартир в доме №15 ЖК «Опалиха О3».

Площадь дома составляет 19,5 тысячи квадратных метров. Квартиры в нем приобрели 190 участников долевого строительства. В ближайшее время со всеми из них будут подписаны акты приемки-передачи квартир.

«На сегодняшний день в ЖК «Опалиха О3» уже более 50% участников долевого строительства, которые приобретали квартиры у бывшего застройщика – ГК «Урбан-Групп», получили ключи. До конца года будет достроено еще два корпуса в этом жилом комплексе. Квартиры получат 618 человек», – пояснила начальник управления градостроительной деятельности администрации муниципалитета Марина Киян.