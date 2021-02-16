РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 фев. Питание школьников в гимназии №5 Люберец член регионального политсовета партии «Единая Россия», депутат фракции в совете депутатов городского округа Татьяна Мельник признала качественным и вкусным, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого местного отделения партии.

Проверка прошла в рамках реализации партийного проекта «Народный контроль». Мельник ознакомилась со школьным меню, качеством еды и пообщалась с учениками.

«Дети довольны питанием и разнообразием еды. Самым вкусным ребята считают омлет с ветчиной. В столовой чисто, в наличии все необходимые средства гигиены и санэпидобработки», - сказала Мельник.

Ранее мониторинги проводили депутаты разных уровней, партийцы и сторонники «Единой России». Проверка организации горячего питания в школах Люберец в рамках проекта «Народный контроль» будет проходить до конца февраля.