РИАМО – 16 фев. Стоимость биткоина вновь побила рекорд, перешагнув в отметку в 50 тысяч долларов, сообщает Газета.ru.

«Так, <…> стоимость биткоина составила 50,304 тысячи долларов, впервые в истории превысив отметку в 50 тысяч долларов», - говорится в сообщении.

Утром во вторник стоимость криптовалюты составляла свыше 49,6 тысячи долларов.

Рост виртуальной валюты начался после того, как контролируемая Илоном Маском компания Tesla заявила об инвестировании 1,5 миллиарда долларов в биткоин.