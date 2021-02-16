РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 фев. Свыше 5 тысяч кубометров снега вывезли с дорог и из дворов подмосковного Красногорска с начала снегопада, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В помощь дорожникам во вторник вышла военная спецтехника. Грейдеры инженерных войск совместно с подрядчиком ГБУ «Мосавтодор» прочистили до асфальта Волоколамское шоссе от Нахабина до Павшинской поймы и Пятницкого шоссе.

«Сейчас все силы и средства направлены на уборку снега с обочин, общественных пространств и из дворов. За сутки вывезли 800 кубометров, а с начала снегопада - больше 5 тысяч», - говорится в сообщении.

Во вторник основные работы по ликвидации снежных навалов запланированы на ночное время, чтобы не создавать помех для движения автотранспорта.

«Мы по-прежнему в круглосуточном режиме мониторим процесс зимней уборки. Все обращения в работе. По поручению губернатора Андрея Воробьева снег с дорог вывезем до четверга. На уборку дворов и внутриквартальных проездов понадобится чуть больше времени», - написала в своем Instagram-аккаунте глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

Она призвала горожан с пониманием отнестись к работе служб.

В округе действуют Telegram-чаты для обращений жителей: дворы и общественные пространства - «Будет Чисто 2021», дороги и остановки общественного транспорта - «Красногорск. Транспорт».