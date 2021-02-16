РИАМО - 16 фев. В московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково днем во вторник задержано и отменено 55 прилетов и вылетов, следует из сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в аэропорту Внуково десять рейсов задержано и четыре отменено. В Домодедове 25 рейсов задержали, еще девять отменили. В Шереметьеве задержано семь рейсов.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, задержанных и отмененных рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпанией либо организацией, которая обслуживает аэропорт, непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 минут и более.