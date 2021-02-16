РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 фев. Подольские хоккеисты в составе национальной сборной России досрочно одержали победу в Евротуре, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Сборная России по хоккею досрочно стала победителем Евротура, обыграв Чехию со счетом 7:4. Шесть воспитанников подольской спортивной школы олимпийского резерва «Витязь» - в составе национальной сборной», - говорится в сообщении.

Хоккейные игры прошли в Швеции на «Мальме-Арене» с 11 по 14 февраля. Эта победа стала для российской команды девятой подряд. За целый этап до завершения соревнований сборная России становится победителем Еврохоккейтура 2020-2021 годов.