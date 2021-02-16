РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 фев. В городском округе Мытищи обсудили возможность создания приютов для животных без владельцев, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

Во вторник в Мытищах прошло выездное заседание комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Мособлдумы с представителями министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, представителями органов местного самоуправления городских округов Подмосковья и областной прокуратуры. В рамках мероприятия обсудили возможность создания приютов для безнадзорных животных.

«Пусть они будут территориальные, обобщающие несколько муниципальных образований, но на территории Подмосковья в обязательном порядке нужно эти приюты создавать. И это должно быть на законодательном уровне. Не урегулируются вопросы безнадзорных животных, не решатся эти вопросы до тех пор, пока мы не создадим приюты. Наличие приютов - это как одно из решений вопроса», - сказала заместитель главы администрации округа Светлана Лысенко.

Ключевым вопросом мероприятия стало обсуждение целесообразности законодательной инициативы в Госдуму ФС РФ, предусматривающей внесение изменений в КоАП РФ в части установления административной ответственности за нарушения требований к содержанию животных.

«Предлагаем также создать единую информационную базу для идентификации животных. Эта база будет способствовать быстрому поиску владельца животного в случае его утери или обнаружения его на самовыгуле для привлечения собственника в том числе и к административной ответственности», - добавила Лысенко.

Также были озвучены проблемы принимаемых мер при регулировании численности животных без владельцев, закрепленных Федеральным законом от 27 декабря 2018 года №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными». По итогам обсуждений была утверждена необходимость разработки законодательной инициативы.