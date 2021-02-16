РИАМО - 16 фев. На московских дорогах заторы в движении транспорта составили 7 баллов из 10 возможных, большие пробки отмечаются в центре города и на кольцевых магистралях, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

На МКАД пробки зафиксированы в районе Можайского шоссе, Профсоюзной улицы, Каширского шоссе, Новорязанского шоссе. Особенно крупный затор образовался от Щелковского до Осташковского шоссе на внешней стороне трассы.

Кроме того, заторы наблюдаются по всей длине Третьего транспортного кольца, Садового кольца и Бульварного кольца.

В центре столицы сильные заторы отмечены на улице Большая Лубянка, Софийской набережной, Никитском переулке, Неглинной улице, улице Балчуг, Устьинской набережной, улице Большая Полянка и других.

К 18 часам в Москве прогнозируют 8 баллов, а к 19 часам – 9 баллов.